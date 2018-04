Honda toont Civic hatchback, heeft het er toch moeilijk mee

Door: BV

Begin 2017 krijgt Europa een nieuwe generatie van de Civic. De Honda-fabriek in het Engelse Swindon moet zich nog voorbereiden op de productie, maar het model hebben de Japanners eigenlijk al helemaal klaar. Het staat te blinken op het Autosalon van Genève, met een wat dikkere aankleding om er nog de noemer ‘concept’ op te kunnen kleven.

Groter dan nu

De belangrijkste conclusie: de Civic wordt een flink stuk groter. In de breedte komt er 3cm bij, in de lengte zelfs 13cm. Alleen de hoogte wordt beperkt. Met 2cm. Voor de vormgeving zijn zo’n afmetingen niet altijd makkelijk en vooral ter hoogte van de C-stijl lijken de Japanners het moeilijk te hebben gehad om de centimeters goed in te vullen.

Onder de kap

Daar krijgt de Honda in elk geval een 1.0l driecilinder turbomotor naast een 1.5 viercilinder. De 1.6l diesel wordt bij de generatiewissel wellicht wat krachtiger, maar de precieze vermogens zijn nog van geen enkele motor bekend. Ze zullen worden gekoppeld aan een handbediende zesbak of een CVT-automaat.