Tesla Model X: Europese prijzen en details

Vanaf deze zomer zullen de eerste Tesla Model X op onze wegen rondrijden. De Amerikaanse fabrikant heeft in Genève de prijzen en technische gegevens van nieuwe hun SUV aangekondigd voor Europa.

De instapper met een 70kWh-sterke accu en een bereik van 400km is er vanaf € 93.000. Maar die is dan wel al behoorlijk uitgerust, onder meer vierwielaandrijving en de opvallende vleugeldeuren zijn inclusief.



90D & P90D

Tesla geeft van de Performance-variant, de P90D aan dat de twee elektromotoren samen 391kW (532pk) en 967Nm koppel opwekken.190kW / 259pk op de voor- en 370kW / 503pk op de achteras. In 3,4 seconden accelereert de bijna 2,5 ton wegende SUV van nul naar 100, sneller dan 250km/u gaat het niet.

De 90 kWh-accu in het topmodel zou een bereik van 450 kilometer mogelijk maken. De prijs: € 131.000. Zonder de performance-upgrade, dus als een gewone 90D, haalt de SUV met zijn 90kWh-accu in 5,0 seconden de 100 en maximaal een bereik van 470km. Die kost € 109.000.

70D

De basisversie 70D kan 70 kWh elektriciteit opslagen en 400 kilometer ver rijden. "D" staat voor "dual-engine": vierwielaandrijving met een elektrische motor op de voor- en achteras. Uitgaand van wat de Model S presteert, verwachten we hier meer dan 300pk. De geijkte sprint voltooide de SUV in 6,2 seconden en toppen doet hij op 225km/u.

Falcon Wings

Een bijzonderheid van de Model X zijn vleugeldeuren, de zogenaamde "Falcon Wings". Elke deur is voorzien van sensoren die de omgeving scannen en zo ongewenste contacten voorkomen, bijvoorbeeld met andere auto's in een smalle parkeerplaats. De Model X is verkrijgbaar als zes- of zevenzitter.

Rijkelijk uitgerust



Binnenin loopt bijna de hele bediening, net als in de Model S, via het grote touchscreen. Belangrijke functies worden in het instrumentenpaneel gespiegeld. Camera-, radar- en sonar sensoren zijn standaard, hulpsystemen zoals rijstrookassistentie en een automatisch noodremsysteem eveneens. Voor de automatische pilootfunctie moet je € 2.600 extra bijbetalen. Net als bij de Tesla Model S krijg je acht jaar garantie op de batterij en de aandrijflijn, ongeacht de kilometerstand.