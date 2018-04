Chevrolet Camaro: 4 cilinders minder voor dezelfde prijs

Door: ADD

Niet minder dan "de beste Chevrolet Camaro ooit" wil Chevrolet op het Autosalon van Genève voor de eerste keer aan het Europes publiek tonen. De pony-car is daarom 94 kg afgeslankt, zijn verschijning werd opgefrist en hij kreeg een uitgebreidere infotainment (MyLink en OnStar Wi-Fi-hotspot).

Viercilinder

Maar de Europeanen zullen vooral verbaasd zijn wanneer de motorkap van de basisversie opengaat. Daarin zit namelijk geen V6 meer en al zeker geen V8. Neen je vindt er een 2.0 turbo viercilinder met 276pk en 400Nm koppel. Een viercilinder in de Camaro? Die is er ooit nog eens geweest en de Mustang heeft het ook – zo’n ramp hoeft het dus niet te zijn. Vooral niet omdat er natuurlijk nog steeds een 6,2-liter V8 met 461pk en 617Nm is.

Hoeveel?

En toch is de viercilinder niet onbesproken. In Duitsland bijvoorveeld zal hij evenveel als de vorige V8 kosten. De prijzen starten er bij € 39.900. Dat is € 90 minder dan voorheen, maar dat is dan ook wel vier cilinders minder. Tegen de zomer komt de Chevrolet Camaro naar Europa. Alleen een dealer vinden, wordt wat lastig. Er zijn er slechts een handvol voorzien.