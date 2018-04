Toyota ProAce Verso smaakt Frans

Door: BV

Toyota stelt in Genève de nieuwe ProAce Verso voor. Een auto (voorlopig nog in een personenwagenuitvoering, maar binnenkort ook als bestelwagen) waarvoor PSA het gros van het ontwikkelingswerk voor z’n rekening nam. Technisch is hij dan ook identiek aan de Peugeot Traveller en Citroën Spacetourer die tegelijk debuteren.

De vorige generatie van het PSA-product stond al lang in de catalogus. Het mag dan ook niet verbazen dat hier een grote stap voorwaarts gemaakt wordt. Het smoelwerk en interieur gaan er lichtjaren op vooruit. En in z’n personenwagenvariant (herkenbaar aan de toevoeging Verso) kan je kiezen voor zitruimte voor 8 of 9 personen. De zetels en zitbanken zijn opklapbaar of verschuifbaar en in sommige versies zelfs uitneembaar. De duurdere versies zullen hun inzittenden bovendien verwennen met uitklaptafels, een railsysteem voor optimale flexibiliteit en ook 180° draaibare zetels.

Meer technologie

Ook op technologisch vlak maakt de ProAce een sprong. Er is een geïntegreerd navigatiesysteem en infotainmentsysteem van de jongste generatie. En op veiligheidsvlak wordt er zelfs geschermd met voetgangerdetectie, een radargestuurde cruise-controle, verkeersbordherkenning en een rijstrookassistent.

Zonder benzines

Bestelwagens worden bijna uitsluitend verkocht in dieselversies. Maar doorgaans bieden de constructeurs toch één benzineversie aan. Ditmaal wordt die moeite niet getroost. Er zijn wel 3 diesels: een 1.6 met 115 en twee 2.0l met 150 of 180pk.