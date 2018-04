Europese première Toyota Hilux

Door: ADD

Na een carrière van 47 jaar en zeven generaties stelde Toyota in mei vorig jaar de nieuwe editie van de Hilux voor. In Genève staat nu eindelijk de Europese versie te blinken.

De nieuwe Hilux boet niet aan comfort en de kwaliteit in. Zo is er binnenin onder andere een 7-inch touchscreen en werd de torsiestijfheid van het ladderchassis en laadruimte verhoogd.

1 motor

Voor de voortstuwing is een 2,4-liter viercilinder diesel met 150pk verantwoordelijk. Die stuurt zijn maximale trekkracht van 400 Nm al vanaf 1.600 tpm naar de tandwielen. En dat is meteen de enige centrale die we bij ons in de Hilux-catalogus terugvinden. Iets meer keuze heb je bij de versnellingsbak. Er is een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat beschikbaar.

De achtste generatie van de pickup heeft een geavanceerde vierwielaandrijving en kan zwaardere werk verrichten. Volgens de Japanners trekt de nieuwe Hilux moeiteloos een aanhanger tot 3.2 ton.