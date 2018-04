Schoonheid vergankelijk? Toyota denkt van niet.

Door: ADD

Is de moderne auto een onbezield wegwerpproduct geworden? Daar denkt Toyota anders over en toont op de Design Week in Milaan (vanaf 11 april) de concept "Setsuna".

De open tweezitter is een eerbetoon aan de mooie momenten die we met een auto beleven. De naam van de 3,03m lange, 1,48m brede en slechts 0,97m hoge roadster komt uit het Japans en betekent gewoon "moment".

Samen mooi oud worden

De concept car wordt aangedreven door een niet nader gespecifieerde elektrische motor. Maar sowieso spannender dan de centrale, is het chassis. Omdat je – en nu wordt het even filosofisch - tijdens de tijd die je met een auto doorbrengt uiteraard ook een verouderingsproces ondergaat, kiest Toyota hier voor een materiaal dat eleganter verouderd dan metaal: de koets, het frame, de bodem en de stoelen zijn gemaakt van hout.

Japanse ceder

Er werd onder meer Japanse ceder (koets) en berk gebruikt (frame). De stukken hout werden met de Japanse techniek "Okuriari" samengevoegd. Op die manier worden huizen zonder schroeven of spijkers gebouwd.