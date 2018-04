Polestar maakt de Volvo V40, S60, V60 en XC60 sportiever

Door: BV

Het is al twee seizoenen geleden dat Volvo aankondigde de onafhankelijke tuner Polestar in te lijven. De naam van die merkspecialist zal gebruikt worden op performance-onderdelen van het bedrijf. Een beetje zoals AMG of Nismo het deden dus…

Te koop bij de dealer

Hoog tijd dus om de eerste lading Polestar-onderdelen te lanceren. Die zijn er nu voor de gefacelifte Volvo V40 en S60, V60, XC60. De onderdelen zullen gewoon bij de Volvo-dealer te koop zijn en dat je ze aanstipt zal geen enkele invloed hebben op de geldende waarborg.

Het aanbod

De meeste elementen vallen in de categorie ‘sier en opsmuk’. Tenzij je ervan uitgaat dat pedalen, een versnellingspook of dorpellijsten je auto sneller maken. En eigenlijk doen ook de vleugels en achterdiffuser weinig of niets, behalve het uiterlijk bijkruiden. Je kan argumenteren dat de invloed van een aangepaste uitlaatlijn groter is. Het meeste verschil voor het weggedrag krijg je wellicht met de aangepaste veren en dempers en specifieke velgen. Wat dat allemaal kosten moet, is nog niet aangekondigd.