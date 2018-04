Volkswagen viert 40 jaar GTI met circuitversie

Door: BV

Het is dit jaar exact 40 jaar geleden dat de Golf GTI ten tonele verscheen. Dat verdient het natuurlijk om in de verf gezet te worden. We durven er gif op innemen dat deze Golf GTI TCR niet het enige uiterlijke vertoon zal zijn. Deze is immers alleen geschikt voor het circuit. Die komt uit in de TCR-raceseries. Een nog jonge (in 2014 opgerichte) competitieklasse die vele overeenkomsten vertoont met het beter bekende WTCC, maar stukken goedkoper is.

330pk in een Golf

De tweeliter turbomotor schopt het hier tot 330pk, terwijl er ook nog eens 410Nm trekkracht aan wordt onttrokken. Goed voor een sprinttijd van 5,2 seconden en een top van 229km/u. Dat laatste cijfer had gerust wat hoger kunnen zijn maar de sequentiële zesbak probeert vooral de tussenacceleraties te optimaliseren.

Klever

In de bochten moet de Golf GTI TCR aan het asfalt kleven dankzij een grotere spoorbreedte, een spoiler en diffuser achteraan en een flinke bumperschep aan de voorkant. De Golf wordt overigens geen klein beetje breder. De uitgeklopte wielkasten voegen zo maar even 40cm toe.

Te laat

Wie tijdens GTI-feestjaar 2016 nog zo’n TCR wil, is er nu al aan voor de moeite. VW krijgt er slechts 20 bij elkaar gevezen en die zijn allemaal al verkocht. Volgend jaar misschien…