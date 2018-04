Gebroken rugleuning kost Audi € 113 miljoen

Door: ADD

Audi moet in de Amerikaanse staat Texas een schadevergoeding van 124,5 miljoen US-dollar (ongeveer € 113 miljoen) betalen. Dat besliste een jury in Bexar County. Het geld werd aan de familie van een 11-jarige jongen toegekend, die vier jaar geleden ernstige verwondingen aan het hoofd opliep toen de bestuurdersstoel in de Audi A4 B7 (derde generatie) van zijn vader bij een botsing brak.

De jury legde de hoofdverantwoordelijkheid (55 procent) van de verwondingen bij de Audi AG en Volkswagen Group of America Inc. 25 procent van de schuld trof de bestuurder van de aanrijdende auto en 20 procent de vader van de 11-jarige. De zoon liep onder andere een ernstig hersenletsel, verlamming en blindheid aan één oog op. Toen er achteraan op de auto ingereden werd, brak de rug van de bestuurdersstoel waardoor het lichaam van de vader het hoofd van de jongen raakte.

Een gekend probleem?

Een woordvoerder van Audi verklaarde aan Bloomberg dat de jongen niet in een kinderzitje zat en dat noch hij, noch zijn vader een gordel droegen. De advocaat van de familie beweert dan weer dat beide familieleden vastgegespt waren. En dat het probleem met de rugleuning al meer dan 20 jaar bekend is. Op 16 februari 1992 zou tv-zender CBS in het programma "60 Minutes" een item over het probleem met de brekende rugleuningen uitgezonden hebben.