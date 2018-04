Porsche laat Maria Sharapova vallen na dopingtest

Door: BV

Beroemdheden aantrekken is een beproefde methode om je merk nog wat meer luister bij te zetten. Dat houdt echter ook risico’s in. Zo riskeert het bedrijf in kwestie ook meegesleurd te worden in een negatieve spiraal als de beroemdheid in kwestie buiten de lijntjes kleurt.

De 28-jarige Russische tennisster Mariah Sharapova testte positief op het gebruik van Meldonium, dat recent was toegevoegd aan de lijst met illegale dopingproducten. Porsche reageerde prompt en schorst onmiddellijk alle sponsoractiviteiten van Sharapova. Vals spelen, daar kunnen ze bij de Volkswagen-group niet tegen.