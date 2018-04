Baas VW-USA ligt eruit

Door: ADD

De topman van de Amerikaanse afdeling van Volkswagen, Michael Horn, heeft het bedrijf gisteren met onmiddellijke ingang verlaten. Hij nam ‘in wederzijds akkoord’ ontslag.

De groep moet nu dus in het midden van het uitstootschandaal op zoek naar een nieuwe “probleemoplosser” voor de Verenigde Staten. Hinrich Woebcken, die sinds kort chef is voor de regio Noord-Amerika, zal zijn functie tijdelijk overnemen. Die moet sneller dan gepland de verantwoordelijkheid overnemen. De bedoeling was namelijk dat Woebcken (voormalig BMW manager) pas begin april Executive Chairman van de Amerikaanse activiteiten van Volkswagen zou worden en dus zou hij de facto de baas van Michael Horn geworden zou zijn.