Past een mens in een benzinetank?

Door: BV

Neen, zou je denken. Maar bij de grensovergang tussen Mexico en de VS, werd niettemin het tegendeel bewezen. Daar werden tijdens een doorlichting van een Toyota Sequoia (een grote SUV zeg maar) ‘onregelmatigheden’ vastgesteld bij de benzinetank. Voor de Amerikaanse Border Patrol reden genoeg om de auto aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

Mensen- en drugssmokkel

De smokkel van zowel personen als drugs is schering en inslag in het grensgebied met Mexico. Bij nader onderzoek bleek hier sprake te zijn van het eerste. Een Braziliaanse man werd immers aangetroffen in een brandstoftank die onder de vloer van de Toyota was aangebracht. Een extra tank, die geen brandstof bevatte, uiteraard. Maar een comfortabele verblijfplaats was de plastic schelp nog steeds niet. De tank was zo geplaatst dat die op ruwweg dezelfde ruimte in beslag nam als de standaard benzinetank.

De Amerikanen, zoals verwacht, lachen er niet mee. De bestuurder werd aangehouden, de auto is in beslag genomen en de Braziliaan wordt prompt het land uitgezet.