Lamborghini restaureert unieke 1971 Miura

Door: BV

Lamborghini heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met de restauratie van de Miura SV die 45 jaar geleden debuteerde op het Autosalon van Genève.

Uniek exemplaar

De auto, die wordt beschouwd als een preproductie prototype, diende dan wel voor de wereldintroductie van de Miura SV, maar de Italianen speelden destijds eigenlijk vals. Want hoewel het model enkele duidelijke kenmerken van de SV had, bleef hij onderhuids ook nog gedeeltelijk een Miura S. En kijk, bijna 50 jaar later, is zo’n halfbakken showmodel natuurlijk een unieke creatie. Er is immers maar één Lambo gebouwd met deze specifieke uitrusting.

De fabrikant maakte zo veel mogelijk gebruik van originele onderdelen voor de opknapbeurt. En het lakte de auto ook weer over in z’n originele groene metaallak.

Dit weekend staat te auto te blinken op het prestigieuze Amelia Island Concours d’Elegance.