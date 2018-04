Sherp ATV: Russische omnivoor

Door: ADD

De Sherp ATV gaat werkelijk over elk terrein. Rotsen, moeras ,water, ijs... waar andere voertuigen opgeven, gaat de Rus door. Zijn reusachtige wielen (1,60m diameter) hebben een ponton effect, waardoor hij blijft drijven en bovendien is zijn cabine waterdicht. Zo vaart de ATV met de 44,3pk-sterke motor tegen een snelheid van zes km/u over het water. Op het land haalt hij een top van 45km/u.

Keep it simple

De aandrijvingseenheid zit eenvoudig in elkaar – zo kan de bestuurder, met een beetje vaardigheid, op elk moment zelfs reparaties uitvoeren. Van gecompliceerde elektronica is hier helemaal geen sprake.

Interieur

Dat is net zo spartaans als de buitenkant. Om gewicht te besparen is er slechts één zitbank die tot een bed omgevormd kan worden.

Prijs?

Dit monstertje kost je € 59.000. Op YouTube kan je hem in actie zijn.