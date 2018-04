​Een buitengewoon resultaat voor Porsche

Door: ADD

Porsche blijft een goudmijn voor de Volkswagen Group. Vorig jaar steeg de winst na belastingen met zes procent tot € 2,335 miljard. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend.

De omzet klomvorig jaar in Stuttgart met een kwart omhoog tot een recordniveau van € 21,5 miljard. De EBIT (het resultaat voor aftrek van interest en belastingen) steeg tot 3,4 miljard euro. Dit betekent een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar met 25 procent.

Ook de uitleveringen stegen sterk. Rond 225.000 nieuwe auto's heeft Porsche verkocht in het afgelopen jaar, 18,6 procent meer dan in 2014. De vooropgetelde grens van 200.000 voertuigen heeft de constructeur dus aanzienlijk overtroffen. Porsche-topman Oliver Blume had het over een "buitengewoon resultaat".