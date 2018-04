Deze Caterham Seven kit-car is op een uurtje in elkaar te steken

Door: BV

De iconische Britse lichtgewicht sportwagen wordt immers een officiële Legoset. De set, die beschikbaar wordt tegen het einde van het jaar, vloeit voort uit het Lego-ideas programma. Door liefhebbers gecreëerde sets kunnen daarin worden voorgedragen voor productie als ze eerst 10.000 stemmen ontvangen en vervolgens door Lego zelf goedgekeurd worden. In dit geval moest ook Caterham z’n toestemming geven, maar dat bedrijf reageerde enthousiast.

Car Greatrix, die de set ontwikkelde, bouwde verschillende versies in een aantal kleurencombinaties. Of Lego zelf diezelfde piste zal volgen, is nog niet bekend.