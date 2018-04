Een Camaro is leuker met 640pk

Door: BV

De pk-wedloop is nog niet verleden tijd. Niet bij ons, en al helemaal niet aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Daar gaan muscle cars tegenwoordig vlotjes voorbij de 500pk. En de nieuwe Camaro ZL1 laat zelfs de 600pk achter zich.

640pk en handgeschakeld

Onder de kap zit een 6,2l V8 met supercharger Die kennen we uit de Corvette Z06, maar hier is hij net iets minder krachtig. 640pk om exact te zijn. Maar het is wel 60pk meer dan in de vorige Camaro ZL1. En hij is ook nog eens 91kg lichter.

De prestaties

Met alleen achterwielaandrijving en een handbediende zesbak zijn er beperkingen. 4 seconden voor de sprint (naar 96km/u of 60mph) is net iets trager dan we zelf zouden inschatten. Maar hij loopt dan weer wel 296km/u hard.

Uiterlijk vertoon

De ZL1 rust op specifieke velgen, heeft een aangepast aerodynamisch pakket en ook een opgewaardeerd interieur. Alles wat je zou verwachten dus. Maar achter het stuur heb je wellicht het meeste aan het limited slip differentieel tussen de achterwielen. Zo hou je je banden hopelijk uren heel in plaats van minuten.