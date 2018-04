Dit wordt de BMW 3-killer van Genesis

Door: BV

Hyundai is niet langer tevreden met de naam Genesis voor z’n topmodel. Naar het voorbeeld van Infiniti en Lexus wordt Genesis een compleet merk. Ja, met een meer premium inslag en dito rijeigenschappen. En van wat we er nu al van konden ontdekken, bewijst dat dat geen loze woorden hoeven te zijn. Maar je moet met zo’n merk ook een minimum aan volume kunnen draaien. En dat betekent dat je je hoofd in het hol van de leeuw moet steken. Daar waar de BMW 3-Reeks, Audi A4 en Mercedes C-Klasse de dienst uitmaken.

Op het Autosalon van New York toont Genesis voor het eerst hoe het dat wil doen. De productieversie debuteert wellicht op het Autosalon van Los Angeles, vermoedelijk met G70 op de koffer. Over de concept die de ijkpunten voor dat model uitzet, is nog niets bekend op dit eerste vooraanzicht na. Maar dat Genesis gaat voor een model met een dynamische pose, dat is wel meteen duidelijk. De lijnen vloeiden uit de pen van de Belg Luc Donckerwolke. Wordt vervolgd…