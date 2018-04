​AMG-kuur voor de Mercedes GLC

Door: ADD

Is er überhaupt nog iemand die het niet zag aankomen? AMG is op dit moment niet te stuiten. Vooral bij de "light"-modellen met het nummer 43 in de typeaanduiding komt Daimlers huistuner met het ene model na het andere op de proppen. Na onder meer de C43 Coupé en de E43 is nu de GLC 43 4Matic aan de beurt. Nog een SUV.

Opgevoerde V6

Zo een SUV mag dan wel fysiek benadeeld zijn (hoger op poten en veel gewicht), het is geen rocket science om hem een beetje meer pit te geven. De 3 liter V6 en negentraps automaat kennen we uit de C-Coupé, waamee de GLC z’n platform deelt. Net zoals bij zijn broer levert de biturbo in de GLC 367pk en 520Nm trekkracht. 100 haalt hij vanaf stilstand in 4,9 seconden. De Mercedes C450 AMG Sport sprint even snel, al doet die dat wel met 5pk en 2 versnellingen minder.

8,3 liter ???

Als verbruik geeft Mercedes 8,3l op. Al lijkt het ons een huzarenwerk om de dorst van de GLC 43 onder de tien liter te krijgen. De midsize-SUV weegt immers 1.845 kilo. Zijn hoge structuur, 19-inch velgen en vierwielaandrijving doen de rest.

Aangepast onderstel

In Affalterbach hebben ze de vooras aangepast en de ophang iets strakker gemaakt. Bovendien staat de GLC 43 AMG op de AMG Ride Control-ophanging. Die heeft drie modi (Comfort, Sport, Sport +). Het remsysteem werd evenaans aangepakt. Vooraan zijn er nu 360-mm schijven, achteraan hebben ze een diameter van 320mm.

AMG-look

Je zal de GLC 43 4MATIC kunnen herkennen aan zijn gewijzigde schorten, zwarte accenten, de radiatorgrille met diamantdesign en verchroomde uitlaatdempers met vier pijpjes. Binnen is er leder en microfiber op de sportzetels en rode siernaden. Daarnaast herken je de bekende geblokte vlag in het instrumentenpaneel.

Waar en wanneer?

Het publiek zal de AMG GLC 43 4Matic volgende week op de New York Auto Show te zien krijgen. Bestellen kan je hem vanaf 4 april 2016, de lancering volgt in juni. Prijzen zijn nog niet bekend.