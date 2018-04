Opel Astra verbouwt Porsche-dealer

Door: BV

Een Opel Astra geraakte gisteren in het Duitse Stade in de verkeerde showroom. De 60-jarige bestuurder week eerst van de rijweg af, ramde een verlichtingspaal en een muurtje en accelereerde vervolgens in de richting van de Porsche dealer, wel erg toevallig gelegen aan de Ferdinand-Porsche-Straße.

De man zelf kwam er zonder echte verwondingen vanaf. Anders was het gesteld met de Astra en twee exemplaren van de 911, waaronder een behoorlijk zeldzame 911 GT2 van de 996-generatie (opgelet, linkje naar de tijd van heel kleine internetfotootjes). Een eerste gooi naar de schade zit al meteen boven € 120.000.