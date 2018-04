Minder ongelukken, meer verkeersdoden in 2015

Door: BV

In 2015 lieten meer mensen het leven op het Belgische wegennet dan in 2014. Dat blijkt uit een analyse van cijfers die vandaag door het BIVV werden voorgesteld. Opvallend: die slachtoffers vielen in minder ongelukken.

755 verkeersdoden in 2015

In 2015 vielen in ons land 755 verkeersdoden te betreuren. Dat cijfer is hoger dan dat van 2014, waar de teller bleef steken op 727. Het gaat hier om het dodental met inbegrip van de overlijdens die plaatsvinden ten gevolge van de verwondingen tot 30 dagen na het ongeval. De vaker gebruikte cijfers met verkeersdoden ter plaatse (ooit ingevoerd als een statistische truc om minder doden te hebben) staat op 627 tegen 599 in 2014.

In Vlaanderen werd een erg kleine daling - zo’n 4% - van het aantal verkeersdoden gerealiseerd. In Wallonië vielen daarentegen bijna 15% meer slachtoffers.

Doelstelling 2020 niet haalbaar

De overheid had zich een halvering van het aantal verkeersslachtoffers tot doel gesteld tegen 2020. Dat komt neer op niet meer dan 420 dodelijke slachtoffers. Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid noemt die doelstelling nu onrealistisch en voorspelt dat het resultaat dichter bij 600 zal uitkomen.

Beste cijfers ooit voor jongeren

Het aantal letselongevallen met jongeren (van 18 tot 24 jaar) daalde met 4,5% tot het laagste aantal ooit. En ook het aantal verkeersdoden bij ongevallen met vrachtwagens ging sterk omlaag. Daar tegenover staat een stijging bij de chauffeurs van lichte vrachtwagens en bestelauto’s en bij de inzittenden van personenwagens. De sterkste stijging viel echter te betreuren bij de bestuurders van een motorfiets.