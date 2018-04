Lincoln Navigator concept heeft vleugeldeuren… en een trap

Door: BV

De Lincoln Navigator is de grootste luxe-SUV in het gamma van het Ford-merk. En dat model moet binnenkort weer eens aangepakt worden. Deze concept, te zien op het Autosalon van New York, laat al even zien welke richting het merk opgaat.

Gevleugeld

Onder de kap zit een 3,5l V6 met twee turbo’s die bijna 400pk opwekt. Maar dat is niet wat de aandacht trekt. Dat doet de door luxejachten geïnspireerde aankleding wel. In de koffer zit een dressing en je kan natuurlijk niet naast de vleugeldeuren kijken. Als die openen komt er overigens een heuse trap tevoorschijn. Niets van al dat aardigs zal het tot de productieversie schoppen.