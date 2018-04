Nissan GT-R opgefrist en wéér krachtiger

Door: BV

Negen jaar. Zo lang is de Nissan GT-R al op de markt. Je kan eigenlijk al van een oudje spreken. Een kranig oudje dan wel, want z’n misselijkmakende prestaties zijn nog steeds voldoende om menig supersportwagen van schaamte in een hoekje te doen kruipen. En kijk, hij wordt weer sterker. Het pensioen is immers nog enkele jaartjes af.

Facelift

Wie denkt dat de GT-R op deze plaatjes er wat scherper uitziet dan hij het zich herinnert, heeft helemaal gelijk. De koets is aangescherpt. Een kleine facelift, die al meteen rekening houdt met de nieuwe designtaal van Nissan. Want de GT-R moet natuurlijk wel netjes binnen het gamma blijven passen. Aardig extraatje: de nieuwe koets stuurt ook meer koellucht naar de hongerige 3,8l V6 biturbo in de neus.

Betere materialen

Als de GT-R dan al ergens kritiek over te verwerken kreeg, dan was het over de materiaalkeuze. Maar daar proberen de Japanners meteen wat aan te doen. En er wordt ook kwistiger met leder omgesprongen in het interieur dat van knopjes en playstation-invloeden is ontdaan. Zo’n gameconsole veroudert immers ook. Bovendien zijn er nieuwe wijzerplaten, net als een 8” groot aanraakgevoelig scherm en een nieuwe bedieningseenheid tussen de voorzetels.

20pk extra

De GT-R onderging al meer aanpassingen aan onderstel en chassis dan we bij kunnen houden, maar er wordt nu nog maar eens aan gesleuteld. De zoektocht naar perfectie is duidelijk nog niet voorbij. Meer stabiliteit en een verbeterde wegligging moet het resultaat zijn. De zestrapsautomaat is ook herwerkt, kwestie van weer wat extra milliseconden uit de kast te trekken. Het motorvermogen springt ook 20pk hoger, naar een totaal van 570pk. Natuurlijk is de GT-R daardoor sneller, maar hoeveel exact, dat zeggen de Japanners nog niet.