Toyota Prius niet mooier als plug-in hybride

Door: BV

Toyota introduceert net als van de vorige Prius-generatie een stekkerhybride. Die heeft een 8,8 kWh grote lithium-ion-accu (groter dan bij de gewone Prius) die je aan het stopcontact vol kan tappen en er vervolgens 50 zuiver elektrische kilometers uit kan sleuren. De elektromotor alleen stuwt je desnoods tot 135km/u. Op dat ogenblik kan je de voorgespiegelde autonomie meteen op je buik schrijven.

1,4l/100km

Dat zal net zo hard gelden voor verbruiksgemiddelde. Dat bedraagt volgens Toyota slechts 1,4l/100km over de gemengde cyclus. Of 32g/km aan CO2-afgifte. Cijfers die vooral dienen om je bij de fiscus een gunstig tarief op te leveren (de voordeeltarieven voor elektrische en hybridewagens vind je hier). Verwarmen of verluchten hoeft je echter niet zo veel energie te kosten als voorheen. Daarvoor kan je in het dak zonnepanelen bestellen.

Opvallend uiterlijk

De nieuwe Toyota Prius heeft een opvallend uiterlijk. Dat is het minste wat je kan zeggen. En de nieuwe Plug-In-variant wentelt zich in een koets met stijlelementen (lichtunits bijvoorbeeld) die er zo mogelijk nog een schepje bovenop doen. Je moet het ervoor hebben… of niet.