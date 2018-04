C Cabrio 63 AMG is tweede nieuwe Mercedes van de dag

Door: BV

Eén nieuwe Mercedes vandaag is niet genoeg. Eerder vandaag was er al de GLC Coupé. Ditmaal gaat het om een AMG-versie. De 63 AMG van de C-Klasse Cabrio ditmaal.

Met V8

De instappers in het AMG-gamma doen hun ding tegenwoordig met een V6 met twee turbo’s en drie liter inhoud. Deze 63 behoudt het recept wat de turbo’s betreft, maar voegt er een liter extra slagvolume aan toe, verdeeld over twee extra cilinders.

Ook C Cabrio 63 AMG ’S’

476pk en 650Nm. Dat is wat die centrale normaal opwekt. Goed voor een sprintje in 4,2 seconden. Maar er is ook een ’S’-versie. Die wekt 510pk en 700Nm op. En dat zorgt ervoor dat het sprintje nog één tiende vlotter verloopt.

De aankleding van de C 63 AMG is specifiek voor wat de bumpers, remmen, velgen en een hele hoop sierelementen en details betreft. Ook aan de binnenkant. Pas na de zomer verschijnt deze nieuwe variant bij de dealer.