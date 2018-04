Jaguar bouwt een nieuwe oude XK SS voor £ 1 miljoen

Door: ADD

Jaguar worstelt blijkbaar nog steeds met een paar „unfinished business“. Na zes E-Type Lightweight, bouwen de Britten nu negen XKSS volgens de specificaties uit 1957.

Onvolmaakte geschiedenis

In 1963 wilde Jaguar 18 "Special GT E-TYPE" bouwen maar in 1964 werden dat slechts twaalf exemplaren van de “Lightweight". Meer werden er niet gebouwd. Vanaf 1957 zouden 25 D-Type omgebouwd worden tot wegversie en als XKSS in de Verenigde Staten verkocht worden. De laatste negen brandden onfortuinlijk in de Jaguar-fabriek in Browns Lane af.

Sinds 2014 lapt Jaguar die geschiedenis vol gaten op met een nieuw materiaal. Na de zes vergeten E-Types, kondigde het merk op de New York Auto Show aan dat ze de ontbrekende negen XKSS gaan bouwen. En het tijdstip en de plaats waarop Jaguar-Land Rover met dit nieuws naar buiten komt, is geen toeval. Exact 60 jaar geleden debuteerde de XKSS namelijk in New York

230km/u in 1957 én in 2017

Tim Hannig, Jaguar Classic directeur, belooft dat elk van de negen replica’s absoluut identiek zal zijn aan het origineel en aan de strengste productienormen zal voldoen. Net als bij de nieuwe Lightweight E-Type helpen historische plannen en moderne 3-D scanners de ingenieurs om de ca. 900-kilogram zware sportwagens getrouw na te bouwen - met inbegrip van de 240pk sterke 3.4-liter zes-in-lijn. Die was trouwens in zijn tijd al goed voor meer dan 230km/u.

Vanaf 2017 én vanaf £ 1 miljoen

Begin 2017 zullen de eerste nieuwe oude XK SS overgedragen worden aan de nieuwe eigenaars, een select clubje vermogende klanten. Ongeveer 1 miljoen Britse pond (circa € 1.270.000) zullen ze op tafel moeten leggen, wat nog steeds minder is dan de enkele miljoenen dollars die een oorspronkelijke XK SS waard is. En als je erbij wil horen, dan moet je snel zijn, want vijf exemplaren zijn reeds toegewezen.