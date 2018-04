Chevrolet Camaro ZL1 met 640pk zonder dak

Door: BV

De Chevrolet Camaro ZL1, hadden we die al niet gehad? Ja hoor, maar dat was de coupé. En nu lossen de Amerikanen ook de details van de cabrio. Nog steeds met een 6,2l grote V8 met compressor die 640pk en 868Nm sterk is (en oorspronkelijk gebouwd werd voor de Chevrolet Corvette). En dat gaat via een handbak naar de achterwielen. Tenzij je bijbetaalt, dan kan het ook via een automaat met 10 (!) versnellingen.

Net geen 300km/u

De coupé haalt 296 km/u en knalt naar 100 in 4 tellen. De Cabrio is in beide gevallen wat langzamer. Meer gewicht en een minder goede stroomlijn. Maar omdat de motor zo krachtig is, is het volgens de Amerikanen nauwelijks merkbaar. Zullen we ze maar op hun woord geloven?