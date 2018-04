Mercedes AMG C63 krijgt 612pk van Piecha

Door: ADD

Piecha Design uit Rottweil in Duitsland veredelt al meer dan 30 jaar Mercedes-Benz modellen. Voor de van nature al 476pk sterke Mercedes AMG C63 heeft de tuner nu een power upgrade en aëro-pakket klaarstaan.

Optiek

Voorspoiler en dakspoiler zorgen niet enkel voor een verbeterde luchtstroom, maar ook voor een virielere verschijning, net als de optionele front cup wings. Aan de nieuwe look dragen ook de Piecha velgen bij (MP1-Monoblock in 19 inch en MP5-LXM in 20 inch). Beide verkrijgbaar in een lichtmetalen of satijn-zwarte afwerking.

136pk extra

Niet alleen de buitenkant werd herwerkt. Dankzij een Piecha vermogensmodule worden de 476 standaard-pk's opgedreven naar 612pk. Het maximale koppel stijgt tot 840Nm. Zo sprint de Mercedes in 3,8 seconden van 0 naar 100km/u - zonder de upgrade duurt dat 4,1 seconden.

Power Converter

Als alternatief voor de module bieden de Duitsers een Power Converter aan, die zorgt voor een directere gasrespons. De symbolische kers op de taart is de optionele LED-dorpelverlichting met vier afzonderlijke lampjes per kant.