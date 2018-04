Wil Hyundai een minibus met vleugeldeuren?

Door: BV

Het lijkt er wel op. Hyundai heeft immers het idee voor een compacte bestelwagen of busje (want er zitten banken in) gepatenteerd. Maar dat betekent niet dat de Koreanen automatisch concrete plannen hebben in die richting. Op de nieuwspagina’s van Auto55.be passeerden de jongste tijd niet één, maar meerdere gekke patenten. Ook daarmee bekampen automerken elkaar.

Je hoeft dus je adem niet in te houden voor een productieversie. Een concept, dat zou wel eens kunnen.

Wat de vleugeldeur van Hyundai apart maakt, is dat er ook nog eens een schuifdeur in verwerkt zit. Die doet dienst als je snel even in- en uit wil stappen. De hele flank wegklappen is meer iets voor wanneer je grote objecten moet laden.