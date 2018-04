477pk sterke Lexus voor Australische politie

Door: BV

Vorige week pochte de politie van de Australische staat Victoria nog met een Mercedes GLE AMG die het in bruikleen heeft. En nu pakt de politie van New South Wales uit met een Lexus RC F. Nog even en de Australiërs kunnen de concurrentie met de politie van Dubai aan.

De Lexus RC F zal overigens niet ingezet worden voor vuile en ordinaire klusjes. De Japanse sportieveling hoort z’n pootjes droog te houden en moet vooral mooi wezen op evenementen. Afgelopen weekend paradeerde politie er al mee tijdens een sportevenement. Cool, maar nog lang niet cool genoeg om in ons lijstje van 5 coolste politie-auto's te passen.