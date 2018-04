​Jeep Renegade wordt Dawn of Justice

Door: ADD

Welke auto past bij welke superheld? Vorige week gaven wij jullie al het antwoord daarop. In de nieuwe actiefilm 'Batman v Superman: Dawn of Justice" is er echter geen BMW M2 voor Bruce Wayne , noch een Bugatti Chiron voor Clark Kent te zien. In plaats daarvan verzorgt Jeep de product placement. De Amerikanen draven in de film met de mini-SUV Jeep Renegade op. Het is dan ook helemaal geen verrassing dat Jeep nu met een speciaal model op de proppen komt.

Duister

De zogenaamde "Dawn of Justice" Edition is flink uitgerust, maar onderscheidt zich vooral met veel zwart. Zowel binnen als buiten. Veel onderdelen (zoals de grille, de merklogo's of mistlampen) zijn nu glanzend zwart. En er zijn ook zwarte 18-inch lichtmetalen velgen en de achterste zijruiten en achterruit zijn getint.

Ook het interieur toont zich van zijn meest duistere kant met ventilatieopeningen, boxen, pook en het stuurwielspaken in glanzend zwart. De zetels en panelen zijn eveneens donker. Gebaseerd op het tweede uitrustingsniveau (Longitude) zijn onder meer airconditioning, cruise control en parkeersensoren standaard aan boord.