Peugeot Expert, Citroën Jumpy en Toyota Proace kunnen aan het werk

Op het autosalon van Genève toonde PSA Peugeot Citroën ons welke weg het op wil met de goede oude "Eurovan". Op het Zwitserse salon kregen we de passagiersversie van de nieuwe Peugeot Expert en Citroën Jumpy (dan heten ze nu eigenlijk Peugeot Traveller en Citroën Space Tourer) te zien. De derde partner in het samenwerkingsverband, Toyota, verkoopt de bus in al zijn varianten als Proace.

De functionele modellen zijn er

Een paar dagen geleden presenteerden de drie constructeurs op de Commercial Vehicle Show in het Britse Birmingham de bestelwagenvariant van hun busjes. In principe natuurlijk dezelfde voertuigen. Ze rollen dan ook uit dezelfde PSA-fabriek in Valenciennes in Noord-Frankrijk. Alle drie staan ze op het modulaire EMP2–platform van de PSA-groep

Maar de ontwikkelaars pasten het platform aan de robuustere eisen van het bestelwagensegment aan. Terwijl de vooras overgenomen werd, werd er achteraan een nieuwe halfstarre as gemonteerd. Dat zorgt volgens PSA achteraan voor een optimaal ruimtegebruik en een laadvermogen van 1.400kg.

Drie lengtes, twee wielbasissen

Net als bij het busje bieden PSA en Toyota drie lengtes tussen 4,60m en 5,30m aan. De kortste versie kreeg een verkorte wielbasis van 2,92m en zou met een draaicirkel van 11,30m uitermate geschikt zijn voor stadscentra. Bij de langere versies variëren de overhangen achteraan (0,8 m/1,15 m). Het laadvolume van de compacte versie is 5,1 kubieke meter, in de grootste versie past maximaal 6,6 kubieke meter.

Verschillende hoogtes zijn niet voorzien. Maar de Proace, Jumpy en Expert zouden met hun 1.90m in elke parking moeten kunnen. Carrosserievarianten staan natuurlijk wel op het programma. Onder meer een dubbele cabine, chassiscabine en natuurlijk een vijf- tot negenzits versie.

Motoren en transmissie

Net zoals bij de Traveller en Space Tourer is er een scala aan dieselmotoren tussen 95pk en 180pk met 1.6 en 2.0 liter cilinderinhoud. Voor de kleinste motor bieden de Fransen als alternatief voor het zelf schakelen een robotiseerde bak aan, de grootste variant voorziet PSA van een echte automaat. Met uitzondering van de kleinste zijn alle motorvarianten voorzien van een start-stop-systeem. Voor een schonere uitstoot zorgt de SCR-katalysator. De daarvoor vereiste AdBlue-tank is 22,5 liter groot en dat voor ongeveer 15.000 kilometer moeten volstaan volgens Toyota.

Interieur

Zoals te verwachten valt er in de cockpit van de bedrijfsvoertuigen nauwelijks een verschil op te merken tegenover in die van passagiersversie. Beide modellen zijn met twee of drie zetels vooraan verkrijgbaar. Ook hetzelfde infotainment- en assistentiepakket vinden we terug.