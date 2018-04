Koop een Mustang uit 1944. Neen, geen Ford.

Door: BV

Te koop uit bankbeslag: een Mustang uit 1944. De toestand lijkt niet meteen briljant te zijn, maar er is nog wel een extra Rolls-Royce motor bij. Zou dus wel eens een koopje kunnen zijn. En waarom altijd naar oldtimers of klassieke auto's kijken? Dit hoeft niet eens zo veel duurder te zijn dan een exclusieve vierwieler. Want die Mustang, dat is geen Ford, maar een originele P-51. De eerste concept car met die naam bouwde Ford niet voor 1962.

Een miljoentje meer of minder...

De waardebepaling is een beetje lastig. Maar ga er maar van uit dat je niet minder dan een miljoen biedt. En dan heb je een ruim 1.000pk sterke oldtimer.

Mocht je de aanschaf overwegen, hou er dan rekening mee dat kopen slechts het begin is van een behoorlijk indrukwekkende lopende rekening. We zetten even enkele kosten op een rijtje. Te beginnen met je vlieglicentie. Die zou je wel eens € 150.000 kunnen kosten. En wat zo’n Mustang zou verbruiken? Wel… een liter of 100 per uur. Als je het rustig houdt, maar dat moet. Als je per ongeluk meer dan 5G zou trekken in je oude vliegkist, dan moet het ganse frame geïnspecteerd worden.

Aan die inspecties ontsnap je sowieso niet. Jachtvliegtuigen uit WOII waren eigenlijk slechts gebouwd om ‘enkele honderden uren’ te vliegen. Na 500 werkuren moeten de motoren helemaal gereviseerd worden. Kost je ook zo’n € 160.000. Bovenop de jaarlijkse factuur voor routine-onderhoud van ongeveer € 60.000. Behoorlijk veel als je weet dat zo’n nieuwe motor eigenlijk ‘maar’ € 200.000 kost. In vergelijking is de verzekering - zo’n € 45.000 - eigenlijk nog redelijk. Misschien dan toch maar een oldtimer voor een rijbewijs?