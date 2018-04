​Tesla verkoopt meer auto's, stelt toch teleur

Door: ADD

In het eerste kwartaal van 2016 verkocht Tesla 14.820 auto's. Hoewel dit een stijging is van bijna 50 procent in vergelijking met het voorgaande jaar, is het toch niet voldoende. De opzet om 16.000 stuks uit te leveren, werd niet gehaald. Bovendien kon de elektrische autofabrikant de sterke vraag naar zijn modellen niet volgen, dat maakte het bedrijf gisteren bekend.

Zichzelf overschat

Tesla legde de verantwoordelijkheid deels bij toeleveranciers (ondermeer die van de vleugeldeuren). Zij zouden de productie van de SUV, Model X vertraagd hebben. Maar ceo Elon Musk was ook zelfkritisch. Tesla wijt haar productieproblemen eveneens aan het toevoegen van te veel nieuwe technologie in de eerste versie van de Model X en aan het overschatten van de interne productiecapaciteit.

90.000 Tesla's in 2016

Intussen zouden de problemen echter opgelost zijn. Tesla zit, volgens Musk, ondanks de aanvankelijke problemen op schema om de verkoopdoelstelling van dit jaar te halen: 80.000-90.000 auto's. In 2015 had het bedrijf 50.580 auto's uitgeleverd.