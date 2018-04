Gaat deze ​Ford GT Heritage Edition weg voor 500.000 dollar?

Door: ADD

Het veilinghuis Barrett-Jackson veilt in Florida een zo goed als nieuwe Ford GT Heritage Edition. Met slechts acht kilometer op de teller, heeft hij zodanig weinig daglicht gezien, dat hij net zo goed pas van de band had kunnen gerold komen. 343 stuks bouwde Ford tussen 2004 en 2006 van de GT in de Heritage Edition. De lak in blauw en oranje herinnert aan de overwinningen van de Ford GT in Le Mans in 1968 en 1969. Toen droeg de GT40 MK1 er de Gulf-kleuren.

Half miljoen dollar?

Het exemplaar dat geveild zal worden vertoont, afgezien van een licht vervuilde voetmat, geen tekenen van slijtage. Zelfs de folie over het stuurwiel en de zetels zijn nog steeds intact. Ook het leveringsdocument en alle andere papieren zijn inclusief. Een prijs noemt het veilinghuis niet. Maar autoverzekering Hagerty schat de prijs van de GT Heritage op 250.000 tot 500.000 dollar, afhankelijk van de staat. En in een bijna gloednieuwe staat zou de auto weleens makkelijk de kaap van 500.000 dollar kunnen bereiken.