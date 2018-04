In deze Porsche Panamera wil je niet levend gezien worden

Door: BV

Maar dood misschien wel. Want het gaat om een exemplaar dat is omgebouwd tot lijkwagen. Geen evidente klus gezien de nogal wulpse vormen van de limousine van Porsche. En dat is het eindresultaat behoorlijk aan te zien. Een schoonheid zouden we het niet noemen.

Panamera Shooting Brake

Porsche zelf werkt inmiddels aan een gloednieuwe Panamera. En dat is een auto waarvan we wél een break te zien zullen krijgen. Wellicht onder de noemer Shooting Brake. Net als Mercedes (dat een CLS met die toevoeging in de catalogus heeft staan, voor even nog) zal Porsche een loopje nemen met de terminologie, want ook deze zal beschikken over vier portieren in plaats van twee.