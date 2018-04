Elke Audi A3 in het nieuw

Door: BV

De jongste generatie van de Audi A3 staat alweer 4 jaar in de catalogus zonder noemenswaardige updates. En dat is voldoende voor het merk met de vier ringen. Tijd voor een facelift dus. Van zo élke A3, met uitzondering van de RS3. Ja, natuurlijk komt die er ook, maar daar mogen we in de toekomst apart eens wat pixels aan vuil maken.

De driedeurs, vijfdeurs Sportback, de sedan, de cabrio én de versies met S in de benaming moeten er allemaal aan geloven. Nochtans zijn enkele onder hen nog niet zo lang te koop.

Aanpassingen voor MY2016

Wat er aan de buitenkant verandert kan je eigenlijk zelf al uit het hoofd aframmelen. Het zijn de zaken die er bij elke facelift aan moeten geloven. Noteer dus maar andere lichten, een aangepaste grille, hertekende bumperschilden en zaken die zo mogelijk nog makkelijker aan te pakken zijn: andere velgen en kleurtjes. Het wordt allemaal weer wat scherper. Achter de kijkers zit LED of Matrix-LED als je wil.

Met virtual cockpit

“ Audi zal je proberen overtuigen dat één cilinder minder vooral meer is ”

Je weet dat wanneer het Volkswagen-concern met een nieuwigheid aan komt draven, die binnen de kortste keren in zo veel mogelijk nieuwe modellen moet zitten. Er wordt niet gediscrimineerd. En zo arriveert de ‘virtual cockpit’ die we al kennen uit de Audi A4 Audi TT en Audi R8 nu ook in de meer bescheiden Audi A3. Als je dokt, uiteraard. Andere aanpassingen: een update van het MMI-systeem, een ander stuur en een aangepaste aankleding.

Meer snufjes

De A3 neemt je voortaan nog meer werk uit handen. Filerijden bijvoorbeeld. Dat kan de A3 voortaan helemaal zelf tot een snelheid van 65km/u. En er is een Emergency Assist. Die remt tot stilstand als het nodig is en de bestuurder dat verzuimt te doen.

Daar is de driecilinder!

Ja, ook de A3 ontsnapt er niet aan. Audi zal je proberen overtuigen dat één cilinder minder vooral meer is. Aan 115pk en 200Nm heb je in principe genoeg, en omdat het uit een 1.0l wordt getrokken zal die erg gunstige verbruiks- en CO2-cijfers voorleggen. Op papier, zodat je er je papieren fiscus tevreden mee kan stellen.

Verder is er de 1.4 TSI met 150pk en 250Nm en een naar eigen zeggen gloednieuwe 2.0 TFSI, goed voor 190pk en 320Nm. De S3 krijgt er 10pk en 20Nm bij en geniet nu een totaalvermogen van 310pk en 400Nm.

Diesels

Het palet bestaat hier uit een 1.6 TDI met 110pk en twee tweeliters. De lichtste daarvan ontwikkelt 150pk en 320Nm, de sterkste 184pk en 380Nm. Ook de A3 e-tron en g-tron zijn weer van de partij. Het (systeem)vermogen daarvan ligt op respectievelijk 204 en 110pk

En de prijs?

Die gaat zelden of nooit omlaag bij een facelift. Je weet dus waaraan je je mag verwachten. Maar de definitieve bedragen zijn nog niet bekend. Daar komen we later op terug.