Koop een Corvette, maak er een break van

Het is al van 2013 geleden dat we nog wat hoorden van de door Callaway uitgedokterde break-versie (sorry, shooting brake) op basis van de Corvette. Maar helemaal stil heeft het bedrijf niet gezeten. De Amerikaanse tuner zegt dat je vanaf nu met je Corvette Z06 kan gaan aankloppen voor een conversie. De naam van de creatie? De Aerowagen.

Goed om weten is dat de omgebouwde sportwagen nog steeds gebruik maakt van de originele rubbers, kofferopening en zelfs de scharnieren. En Callaway weet ook dat wanneer je je shooting brake weer beu bent, je er terug een gewone Corvette van kan maken. Nuja, gewoon. Het heeft dan wel de 6,2l V8 voorzien van een compressor die het vermogen van 455 naar 650pk brengt. Die blijven dan natuurlijk.