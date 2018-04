26 nieuwe modellen voor Citroën, DS en Peugeot

Door: BV

PSA Peugeot Citroën heeft al betere tijden gekend. Niet veel weliswaar, want beide bedrijven flirtten doorheen de geschiedenis wel eens vaker met de rode cijfers. Een feit dat niets afdoet aan de noodzaak om in de toekomst beter te doen. Met nieuwe modellen, natuurlijk, maar ook met meer winst. Het nog ovenverse premium-merk (dat is tenminste de positionering) DS moet in aanzienlijke mate bijdragen tot een verbeterd rendement.

Tientallen nieuwe modellen

26 nieuwe personenwagens moeten eraan komen. En dan zijn er ook nog 8 bedrijfsvoertuigen. En, om af te ronden, een gloednieuwe pick-up. Elk merk moet de komende tijd jaarlijks ten minste één nieuw model op de markt loslaten. Dat hoeft echter niet per sé de Europese markt te zijn, dus de plaatselijke verdeler heeft nog even tijd om de uitbreiding van z’n showroom af te werken.

Minder uitstoot

Ook PSA, dat voortaan ‘PSA Groupe’ heet in plaats van ‘PSA Peugeot Citroën’ (omwille van DS natuurlijk) moet z’n gemiddelde uitstoot omlaag krijgen. En daarom komen er ook hybrides en elektrische auto’s. 7 van het eerste type, 4 van het tweede. In eerste instantie ten minste. En, zo klinkt het, er wordt achter de schermen ook aan een zelfrijdende auto gewerkt. Ook de Fransen willen mee, al blijkt daar uit onderzoek maar weinig volk van wakker te liggen.

Citroën C3 geeft de aftrap

Op het Autosalon van Parijs is het tijd voor de eerste auto uit het behoorlijk lange rijtje. Dat wordt een nieuwe Citroën C3. Een DS volgt in het kielzog. Of misschien wel tegelijkertijd. En dan komt er een opvolger voor de Peugeot 3008.