Land Rover verkoopt 25 gerestaureerde Series I

Door: BV

De nog jonge Land Rover Classic divisie heeft een nieuw project klaar. Op Techno-Classica, in het Duitse Essen, zal het bedrijf dit jaar een compleet gerestaureerde Series I voorstellen.

De prijs opdrijven

De prijs van de originele Series I is de jongste tijd naar recordhoogten geklommen. Niet moeilijk, nu blijkt dat Land Rover zelf niet minder dan 25 exemplaren opkocht om van de eerste balk tot de laatste rivet te restaureren. Ze zullen aangeboden worden aan een nog onbekende, maar wellicht astronomische prijs. De Britten zullen ze uitvoeren in de correcte tinten voor de periode: Bronze Green, Dove Grey, Light Green, Poppy Red, en RAF Blue. Maar de klant krijgt daar nog z’n zeg over. De Britten beginnen er pas aan als er een klant gevonden is. Wij denken dat dat niet te lang duurt. En wedden dat Land Rover profiteert van het hobbyproject van vorig jaar... toen bouwde men in de fabriek in Solihull een deel van de allereerste productielijn na. Daarover verneem je hier meer.