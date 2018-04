Porsche redde deze Le Mans-legende

Door: BV

We zegden het eerder al: premium automerken storten zich vol overgave op de markt van de klassiekers. Dat doen ze uiteraard niet uit humanitaire overwegingen: er zit geld in. Veel geld, meestal. Hele horden bedrijfjes en specialisten verdienen er hun brood mee. En de merken met een groot klassiek patrimonium willen dat brood. Ze weten immers heel goed dat heel wat mensen met de glimlach nòg meer betalen als hun auto door het merk zelf is gedaan. En die merken, die doen er inmiddels alles aan om hun reputatie te vestigen. Eerder vandaag deed Land Rover die Series I nog… En nu is Porsche er met een Le Mans Legende.

Porsche Classic

Twee jaar werkte Porsche Classic aan de restauratie van de 911 2.5 S/T. Dat was al die moeite waard, want de auto won in 1972 in z’n klasse tijdens de legendarische 24-uurs-race in Le Mans. Het model, zoals de foto’s illustreren, werd gevonden in een ‘weinig flatterende toestand’. De auto is weer in z’n originele tint gezet. De 911 2.5 S/T kon in 1971 besteld worden voor 49.680 DM. Er zijn er 24 van gemaakt.