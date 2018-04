​Één van de mooiste Skoda’s ooit voor net geen € 100.000

Door: ADD

Deze wondermooie kleine Tsjech, een Skoda Popular Sport Aerodynamic uit 1934, staat momenteel in Dresden (Duitsland) te koop. De verkoper vraagt er € 99.000 voor. Voor die prijs zou je ook kunnen opteren voor twee nagelnieuwe topmodellen uit Mladá Boleslav. Bijvoorbeeld een volledig uitgeruste Skoda Superb Combi met een Octavia Combi RS 230 bovenop. Al zal je het dan wel met een pak minder charisma en elegantie moeten stellen.

Tip top, maar niet origineel

De kleine Skoda wordt aangedreven door een 44pk-sterke viercilinder met 995cc. De Tsjechische papieren zijn inclusief. De vorige eigenaar uit Pilsen had de auto 18 jaar in zijn bezit en was de tweede eigenaar. De Popular zou in een zeer goede staat zijn en helemaal klaar voor het volgende oldtimerseizoen. Minpuntje: wellicht zijn de blauwe lak en het rode lederen interieur niet origineel.

Zeven exemplaren

Slechts zeven auto’s zijn er gebouwd met het fraaie Aerodynamic koetswerk op het onderstel van Skoda's kleine vooroorlogse auto Popular. Visueel is de auto een hoogtepunt. Net zoals het eveneens speciale model Popular Sport Monte Carlo heeft hij weinig gemeen met de normale Popular en maar doet hij daarentegen veeleer denken aan de iconische Bugatti Atlantic. Bovendien is de auto een transaxle-ontwerp en haalt hij dankzij zijn gewicht van niet eens een ton gemakkelijk 100 km/u.