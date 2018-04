VW dieselgate-fix zorgt voor meer verbruik

Door: BV

Tenminste, dat is wat er volgens Autonews, dat het verhaal naar buiten brengt, aan de hand is. In Duitsland is de terugroepactie in elk geval tijdelijk onderbroken, dat heeft het merk bevestigd. Een woordvoerder aldaar doet de claim aangaande het verbruik echter af als ‘speculatie’.

Hoger brandstofverbruik onbelangrijk?

Het bedrijf stipt aan dat het verplicht is om na de implementatie van de dieselgate-oplossing een auto af te leveren die niet meer decibels produceert en géén hogere CO2-uitstoot heeft als voorheen. Er is een relatie tussen CO2-afgifte en brandstofverbruik, maar die is in beperkte mate variabel. Alleen al in Duitsland moeten Volkswagen, Seat, Skoda en Audi 2,5 miljoen voertuigen aanpassen.