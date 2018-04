Nissan GT-R zet record snelste drift op 305km/u

Door: ADD

Als je ooit zelf al eens sneller dan 300km/u gereden hebt met een auto dan besef je eens te meer hoe waanzinnig het record van Masato Kawabata in zijn omgebouwde Nissan GT-R Nismo is. Dan weet je dat je ogen tegen zulke snelheden nauwelijks nog de baan kunnen volgen, dat de wind de motor overstemt. Dan weet je dat het quasi onmogelijk is om een drift in te zetten tegen een snelheid van 304,96 km/u. En toch is dat exact wat de Japanner deed. Met een nieuw Guinness record als gevolg.

Snelste drift ter wereld

Net zo ongelooflijk als de drift zelf is ook de afstand tot de voormalige recordhouder. Het vorige record van de Pool Jakub Przygoński stond op 'slechts' 217,97 km/u.

De GT-R Nismo (model jaar 2016) werd voor het drift-record aangepast door de Japanse tuner GReddy Trust en door Kawabata uitgetest op de Fuji Speedway in Japan. De wereldrecordpoging werd op de drie kilometer lange start- en landingsbaan van de luchthaven van Fujairah uitgevoerd.

Filmpje komt eraan

Voor wie nog steeds zijn twijfels heeft, belooft Nissan binnenkort een filmpje vrij te geven. Als het zo ver is, zal Auto55.be dat zeker en vast met je delen.