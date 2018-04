​€ 120 miljoen aan auto's op één parking

Door: ADD

Het kan. € 120 miljoen aan auto's verzameld op één parking. Als autominnende sjeiks in Dubai een onderonsje organiseren.

200 droomauto's

Een Aston Martin Vulcan kost zo'n € 2,2 miljoen. En die 816pk-sterke bolide is slechts één van de vele zeer exclusieve blikvangers op het autotreffen dat in dit filmpje vastgelegd werd. Er is ook een Bugatti Veyron, McLaren P1, Pagani Zonda en Huayra, Mercedes SLR en vele andere supercars, waarvan er geen enkele de productieversie is. Ongeveer 200 auto's zijn er verzameld en volgens diegene die de samenkomst filmde, staat er voor € 120 miljoen bij elkaar. Of het werkelijk het duurste auto-event ter wereld is, is een andere zaak. Maar zeker is alleszins dat er zelden of nooit zoveel buitengewone droomauto's verenigd waren.