Stijloefening Irmscher Opel Adam S

Grote wielen, een widebody-kit en enorme luchtinlaten in de bumper. Irmscher photoshopt de Opel Adam S en maakt er een klein monstertje van.

De Duitse tuner Irmscher beweert dat deze concept in de nabije toekomst realiteit wordt. Binnenin geven ze de Adam S lederen sportzetels in retrolook en vloermatten met een nieuw logo. Onder de motorkap krijgt de 1.4-liter-turbo met vier cilinders van de Adam S virtueel 170pk, dat is 20 pk meer dan de standaard versie.

Opvallende lak

De kleuren van de koets verwijzen naar de jaren '70 toen Walter Röhrl rally reed in een net zo groen en geel gespoten Opel Ascona A.