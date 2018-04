Henrik Fisker zet z'n naam op een bootje

Door: BV

Als je auto’s kan tekenen, dan lukt het ook wel met andere dingen. De Deense ontwerper Henrik Fisker, bekend van z’n eigen inmiddels ter ziele gegane automerk, laat het er niet bij hangen. Er moet tenslotte brood op de plank komen. Een boot tekenen schijnt daarbij te helpen. Zo is er nu een 50m lang luxejacht waar Fisker de lijnen voor neerzette. Het is eens wat anders dan een BMW Z8 of Aston Martin DB9, Fisker’s meest bekende werk.

Aan boord

Je vindt er een beach club, een aantal verschillende bars, een jacuzzi, zonnedekken en het noodzakelijke arsenaal speeltjes zoals een jetski en 6,5 meter tender. Daarnaast kan er aan dek film worden gekeken op een gigantisch bioscoopscherm, staat er een buitenhaard en heb je in de master bedroom een gigantische inloopdressing. Het ontbreekt de 12 gasten werkelijk nergens aan. Je hebt wel wat volk nodig om het allemaal in goede banen te leiden. 11 man om exact te zijn. Die slapen ook aan boord, maar in heel wat minder riante accommodatie.