Daar is de facelift van Tesla Model S

Door: BV

Dit weekend doken er nog geruchten op over een nakende facelift voor Tesla's Model S. En kijk, nauwelijks twee dagen later is die realiteit. Wie hoopte dat zo'n doordeweekse praktijk in de autosector niet door Tesla zou opgepikt worden, is er dus aan voor de moeite.

De opfrisbeurt is ook op vlak van invulling erg traditioneel. Enkele nieuwe bekledingsmogelijkheden aan de binnenkant, nieuwe sierlijsten en een handvol technologische verbeteringen. Een nieuw filtersysteem voor lucht bijvoorbeeld. We kennen het al van de Model X. Een opgewaardeerde geluidsinstallatie is spijtig genoeg niet van de partij.

Aan de buitenzijde maken de Xenonkoplampen plaats voor exemplaren die LED's gebruiken als lichtbron. En de grille verdwijnt grotendeels. Die had toch al geen functie om mee te beginnen. De X en de kleine Model 3 hebben er evenmin één. Gooi er nog wat andere bumpers tegen en je bent helemaal rond.

Aan de accu verandert niets, maar wel aan de oplader. Die lust tegenwoordig standaard 48A in plaats van 40A. Dat betekent dat de Model S nog gretiger stroom tapt, als het netwerk die tenminste voldoende snel kan leveren.