​Mercedes E63 en E63S AMG zijn lek

Een kleinere cilinderinhoud en meer pk’s (en dan bedoelen we niet zomaar wat extra pk’s). Dat leren we uit de eerste beelden die nu al samen met de specificaties op het internet opgedoken zijn. Ook al verwachtten we de voorstelling van de top-versie van de Mercedes E-Klasse eigenlijk pas deze herfst. En wat blijkt? De E63S zal de 600pk overschrijden.

4.0 V8

Uit de spionagefoto's die blijkbaar in Rusland gemaakt werden, kunnen we afleiden dat beide top E-Klasses, zoals verwacht, aangedreven worden door een 4.0-liter V8 (de zogenaamde M177). Die motor is nauw verwant met de V8 in de AMG GT. Met dat wezenlijk verschil echter dat de sportwagen met een dry-sumpsysteem gesmeerd wordt.

In 3,5 seconden naar 100

In de topvarianten van de C-Klasse, de C63 en C63S levert de motor 476 en 510pk. In de E63 en E63S zal de biturbo –als we de gelekte foto’s mogen geloven - het aanzienlijk verder schoppen. In de topversie blijkbaar zelfs tot 612pk. Bovendien zou de E63S geholpen worden door 850Nm. De E 63 zonder S blijft hangen op 571pk en 750Nm trekkracht.

Op die manier zal de sedan in 3,7 seconden de 100 bereiken, de E 63S sprint 0,2 seconden sneller. Die mooie sprinttijd wirdt mede mogelijk gemaakt door de vierwielaandrijving 4MATIC en uiteraard door de negentraps sportautomaat. (In de C-Klasse moet diezelfde motor zich met zeven versnellingen behelpen).

Wat doet de concurrentie?

Dat de nieuwe E-klasse sterker ging worden, staat in de sterren geschreven. De concurrentie staat soms namelijk momenteel al verder. De Audi RS6 Avant schopt het in de Performance-versie weliswaar tot "slechts" 700Nm koppel, maar zijn 4.0-liter V8 levert wel 605pk. Liefhebbers van de BMW M5 moeten zich momenteel met 575pk tevreden stellen als ze kiezen voor het Competition pakket. Die V8 heeft 680Nm en 4,4-liter cilinderinhoud. Een exoot als de Cadillac CTS-V doet duidelijk beter. Die haalt 649pk uit een 6,2-liter V8.