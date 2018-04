Vlaming zweert diesel af

Door: BV

Uit cijfers van de Belastingdienst blijkt dat diesels tijdens het eerste trimester van dit jaar fors aan populariteit inboeten bij de autokopende Vlaming. Hoewel het totale aantal inschrijvingen een kleine stijging kende ten opzichte van dezelfde periode afgelopen jaar, daalde het aantal nieuw ingeschreven dieselwagens aanzienlijk: van 49.713 naar 41.977 stuks. Een daling van 15,6%. De vergroening van de auto-fiscaliteit lijkt dus z’n vruchten af te werpen.

Benzine veel populairder

Wie de diesel afvallig is, wijkt bijna altijd uit naar naar een benzine. Daarvan steeg het aantal van 33.384 in 2015 naar 39.858 in 2016. +19,4%.

De meest spectaculaire groeicijfers zijn er voor de hybrides. Die zien hun volume met 75,4% toenemen (maar vertegenwoordigen in absolute aantallen een bescheiden groei). Ze worden nu, net als elektrische auto’s, immers flink bevoordeeld. En daar hadden 2.903 mensen oren naar. Afgelopen jaar waren het er nog 1.655. De elektrische auto’s gaan met 68,5% in de plus. Het aantal gaat er van 270 naar 455 stuks.